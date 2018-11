Roma, Di Francesco: "Schick come Pellegrini. Oggi ha trovato il sorriso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato così a Radio Rai la vittoria di oggi contro la Sampdoria: "Questa Roma sta crescendo da tutti i punti di vista. Stanno crescendo soprattutto i nostri giovani, che col tempo e col lavoro stanno dimostrando valori importanti".

Su Schick: "Ha trovato il sorriso e sono molto felice per lui. Quando un attaccante non segna è triste, ma questo gol potrebbe far cambiare idea a lui e un po' a tutti quanti. A volte basta una rete per cambiare una stagione, come successo con Pellegrini nel derby".

Su Kluivert: "Ha qualità veramente importanti. Prima scherzava troppo, adesso gioca più da uomo. Può essere impiegato su entrambe le fasce".

Sulla Roma che vuole: "Quella di oggi, serve continuità all'interno della prestazione. A Mosca mi ero lamentato proprio per questo motivo, oggi sono contento".