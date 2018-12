© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato anche del momento di Patrik Schick: "Ha giocato 500 minuti in più rispetto all'anno scorso. Dobbiamo capire cosa si vuole. Noi abbiamo bisogno di tutti. In questo momento non posso fare tante scelte. Patrik deve dare qualcosa di più e credere ancora di più nei grandi mezzi. L'aspetto mentale diventa predominante, lui in questo deve crescere".