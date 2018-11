Roma, Di Francesco: "Schick è ripartito e non si deve fermare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto da Sky Sport 24 a margine dellapremiazione per la Panchina d'Oro, Eusebio Di Francesco commenta la vittoria della Roma sulla Sampdoria nell'ultimo turno: "I risultati dicono anche questo. Nell'ultimo periodo stiamo crescendo in prestazione, ci manca sempre un po' di continuità. Ieri ho visto una Roma che per larghi tratti è stata padrona del campo".

Avete cambiato qualcosa.

"I giocatori sono sempre differenti. Rimane il filo logico, dobbiamo affinare i meccanismi e i concetti perché abbiamo cambiato in corso d'opera".

Pellegrini riscoperto, quando Cristante?

"È cresciuto nelle ultime gare, assimilando anche la capacità di giocare da mediano. Ha grande continuità di corsa e una predisposizione al sacrificio che può diventare fondamentale".

Manca un regista.

"Non c'è nella nostra Roma, non abbiamo veramente un regista. Chi può farlo è De Rossi, che in questo momento è fuori".

Schick?

"È ripartito e non si deve fermare. Deve ritrovare la condizione migliore attraverso gli allenamenti, sono contento del fatto che si sia sbloccato. Per un attaccante è vitale segnare".

La semifinale di Champions condiziona l'oggi?

"Non viviamo di quello che è stato, è un bellissimo ricordo che ha creato un entusiasmo incredibile e non passerà mai. Non sarà facile ripetersi, ci sono squadre veramente forti, una fortissima ce l'abbiamo in Italia. Nella fase a gironi, comunque, stiamo dimostrando di essere ancora competitivi".

Cosa dice la classifica in A?

"Che siamo in ritardo. Forse avremmo meritato qualcosa di più, ma vuol dire che non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare".