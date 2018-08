Roma, Di Francesco: "Schick? Potrei anche cambiare sistema di gioco"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Roma - Eusebio Di Francesco - ha parlato anche del possibile utilizzo di Patrick Shick: "Si parla sempre di singoli, ma prima viene il concetto di squadra. Schick è forte e ha determinate caratteristiche, potrebbe giocare dall'inizio, così come potrebbe entrare a gara in corso. Il fatto che tutti voi lo vogliate in campo è positivo perché significa che abbiamo fatto un buon acquisto. Ha fatto una buona pre-stagione? Infatti sto dicendo che potrei cambiare sistema di gioco".