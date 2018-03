Roma, Di Francesco: "Schick una risorsa da difendere fino alla fine"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio ottenuto sul campo del Bologna: "Ritengo che determinati calciatori non possono giocare tante partite di fila. Abbiamo fatto questa scelta, Patrik si è messo a disposizione della squadra. Non possiamo mettere la croce su Patrik, anche la squadra nel primo tempo. Schick deve migliorare, sotto porta deve essere più cattivo, ma è giovane e va tutelato. Dobbiamo ricordarsi da dove arriva. Le scelte vanno fatte, è impensabile far giocare a Dzeko tutte queste partite. La dimostrazione è l'infortunio di Nainggolan dopo poco. La Roma ha pareggiato, non ha pareggiato solo Schick. Io difenderò Patrik fino alla fine, è una nostra risorsa. Io faccio l'allenatore, devo fare delle valutazioni a 360 gradi. Lo stesso Dzeko mi ha detto che non se la sentiva di partite dall'inizio. Oggi la squadra ha creato tanto, il Bologna si è difeso molto bene. Dispiace aver lasciato due punti per strada, sono soddisfatto di alcune cose, di altre molto meno. Le condizioni di Nainggolan? Per come è uscito, la sensazione non è positiva. Se molla uno come lui, si vede che è qualcosa di importante. Il Barcellona? Non troveremo una squadra come il Bologna, che ha pensato solo a difendersi. La dinamica della gara sarà completamente differente".