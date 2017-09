Roma, Di Francesco: "Serata emozionante. Schick ha qualità impressionanti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

A margine della vittoria per 4-1 sul Chapecoense, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha commentato la serata ai microfoni di Sky Sport 24: "Serata emozionante, bellissima. È stato emozionante vedere in campo giocatori sopravvissuti. Bellissima serata, ci aspettavamo forse più pubblico, ma è stato emozionante".

Florenzi ha segnato. Come giudica questa prestazione?

"Io parto da dietro, dal fatto che si sta allenando benissimo, con voglia di recuperare. È normale che non toccava la palla da tanto, ora sta raggiungendo una buona condizione: per il top manca ancora un po' perché al 60' era molto stanco. Ma sono contento".

Terzino, interno o esterno?

"Lui si esprime sull'esterno molto bene, secondo me è bravo anche ad attaccare in alto. L'ho usato in maniera diversa, era più propenso ad attaccare che a difendere ma era una cosa voluta. Può essere una soluzione".

Ha debuttato in giallorosso Patrik Schick. Come si è approcciato al vostro mondo?

"Ha fatto pochissimi allenamenti e neanche un'amichevole con la Sampdoria. Ha grandi qualità, deve lavorare duramente per mettersi alla pari con gli altri. Ha una qualità impressionante, potremmo sfruttarla magari per qualche minuto a seconda della partita".

Un voto al mercato?

"Non spetta a me, li lascio a voi. Sono state fatte certe cose, legate anche al budget. Abbiamo fatto delle scelte: volevamo un giocatore importante come Schick e ci siamo riusciti".

Fosse in Ventura come giocherebbe Spagna-Italia?

"Ho la fortuna di godermela in TV e basta. Il ct sa benissimo cosa fare, ha grandissima esperienza: affrontiamo una delle squadre più forti al mondo, mi auguro che l'Italia possa fare un bel colpaccio".

Ci sono Pellegrini, El Shaarawy e De Rossi.

"De Rossi giocherà, mi auguro che torni ancora più carico dopo una vittoria".