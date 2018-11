Roma, Di Francesco si gioca il futuro: Pallotta è sempre disgusted

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco rischia tutto. Domani il Real Madrid, poi l'Inter. Ore e giorni che sono decisive per l'allenatore della Roma: la sua posizione, scrive La Repubblica, è diventata scomodissima visto che la Roma non iniziava così male dal 2009. Pallotta, sempre 'disgusted', avrebbe esonerato da tempo l'allenatore. Per ora la fiducia resiste, sarà così fino a domenica almeno.