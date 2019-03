© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco in bilico dopo il derby, Monchi che riflette sul suo ruolo e sul futuro. La Roma non si avvicina nel migliore dei modi alla sfida di stasera contro il Porto, che sarà decisiva per l'allenatore. I nomi per l'eventuale successione? Al primo posto c'è Paulo Sousa, sponsorizzato soprattutto da Franco Baldini in società. Poi la suggestione del ritorno: Claudio Ranieri più di Vincenzo Montella. Al momento, più defilato Roberto Donadoni. Possibile anche la soluzione interna o comunque di transizione, in vista degli eventuali affondi estivi per Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini.