Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo ottenuto dai suoi sul campo del Frosinone: "

"Ci sono stati alcuni errori ma il bicchiere è pieno vista la vittoria. Sul gol De Rossi si è trovato in una posizione sbagliata e questo non deve accadere. Stavamo gestendo, una cosa che non mi piace molto, preferisco centrare il terzo gol. In passato però partite così non le avremmo vinte. Il calcio è dinamico, per quello bisogna saper coprire tutte le zone del campo. Derby? Sono convinto che faremo una grande partita perché possiamo solo migliorare. Manolas? Sono preoccupato, vedendolo uscire sembrava avere qualcosa di serio. Spero che gli esami mi smentiscano. Ansia 4° posto? No, la Roma deve ambire alla Champions con le pressioni. L'ambiente è destabilizzante ma dobbiamo gestirle".