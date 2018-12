Roma, Di Francesco: "Sono uomini e vanno aiutati in momenti simili"

© foto di www.imagephotoagency.it

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto al termine del match vinto contro il Genoa. Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport: "Stasera devo fare i complimenti ragazzi, c'era un ambiente particolare. Per i ragazzi non è stata facile, siamo una squadra malata sotto alcuni punti di vista. Ma hanno espresso il desiderio di portare a casa i tre punti. Abbiamo fatto partite migliore".

Zaniolo? "È un ragazzo eccezionale, quando l'ho mandato in campo a Madrid sono stato criticato. Ma è la dimostrazione che quando c'è talento e qualità l'età conta poco. Ha fatto un gran match. Dal punto di vista emotivo è stata la partita che immaginavo. Abbiamo giocato contro una squadra in salute e capivano la nostra difficoltà. Ma questo lo può capire soltanto chi ha giocato a calcio e chi conosce questa città".

Hai certezze da cui ripartire. "Oggi se tu vedi anche le scelte tattiche si legavano a tante situazioni. Volevo una prestazione emotiva. Abbiamo fatto degli errori, non abbiamo difeso nella maniera corretta. Come ho detto prima ho cercato di mettere in campo tanta emotività. Da tecnico posso dire che ci sono state molte lacune, ma mi interessava meno".

La soluzione dei tre davanti? "Zaniolo giocava più da trequartista. Ma è stato un modulo provato in due giorni. Under e Kluivert erano troppo aperti. Quando abbiamo iniziato a giocare vicino è cambiato. Nel secondo tempo ho cambiato perché non arrivavamo bene, facevamo fatica ad accorciare".

Come valuti la prestazione di Zaniolo in quel ruolo? "Per me può far tutto. È normale che deve migliorare quando ha la palla. Ben venga l'atteggiamento, aggredisce e sta sull'avversario. Siamo la Roma non possiamo soltanto palleggiare, altrimenti non si va da nessuna parte. Mi fa piacere trovare questa determinazione, che la mia squadra deve avere, in un ragazzino di 19 anni.

In base a cosa scegli i giocatori in questo momento. "Sapevo che con la gamba che ha Kluivert potevamo fare qualche cosa in più. In mezzo al campo non avevo molte scelte, ho messo in campo giocatori come Jesus che ha sempre l'aggressività giusta".

L'esclusione di Schick? "È entrato con la voglia giusta. Manca un po' di determinazione. Deve fare l'attaccante, non si deve fare problemi. Da lui ci aspettiamo tutti qualcosa in più, ma io capisco il ragazzo. All'interno ci sono degli uomini che nelle difficoltà vanno aiutati.