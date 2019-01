Roma, Di Francesco: "Speriamo Muriel non sia in giornata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico giallorosso, ha parlato ai microfoni di RomaTv alla vigilia del match contro la Fiorentina, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: "La fortuna del calcio è che ti puoi sempre rifare. Abbiamo fatto un gran primo tempo, un secondo deficitario e non possiamo permettercelo. Dobbiamo crescere in questo senso e domani non avremo margine di errore".

Le assenze di Cristante e Nzonzi contro il Milan influenzeranno le sue scelte domani?

"Hanno giocato con più continuità e hanno quindi più condizione e cercherò di sfruttare le loro ottime condizioni fisiche anche domani, mentre Pellegrini veniva da alcuni problemino. Il primo pensiero è la Fiorentina, non il Milan".

Roma e Fiorentina hanno gran facilità di andare in rete ma problemi in fase difensiva.

"Vero, siamo simili in tal senso. Pensavamo di aver ritrovato equilibrio in fase difensiva ma queste ultime due partite ci hanno fatto capire che dobbiamo lavorare ancora tanto, ma anche sotto l'aspetto mentale. Il difensore deve sempre pensare in negativo, pensando che possa sempre accadere qualcosa e ogni tanto siamo stati troppo distratti".

Con Muriel hanno ritrovato entusiasmo.

"Accende l'entusiasmo con le sue giocate. Ha grandissime potenzialità. Se è in giornata fa cose straordinarie. Speriamo non sia in giornata".

La Roma tiene tantissimo alla Coppa Italia.

"Ci teniamo tanto, le competizioni sono tutte importanti. C'è maggiore voglia di andare avanti, maggiore attenzione da parte di tutti per la Coppa. Vogliamo andare in semifinale".