Roma, Di Francesco: "Stagione ottima, ma non accontentiamoci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto al termine del match vinto contro il Sassuolo (0-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Hai sbagliato panchina, ma non la tattica.

"Ho sbagliato solo la panchina, è stata l'emozione iniziale. Ci siamo ripresi subito, in tutti i sensi".

Come valuti la prestazione?

"Abbiamo giocato contro una squadra con la giusta mentalità, abbiamo avuto un buon inizio. Abbiamo ottenuto un buon risultato, è sempre bello finire con una vittoria. Fa sempre bene".

Sei rimasto sorpreso dalla vittoria dell'Inter in rimonta?

"No, non avevo grande interesse. Sapevo che la Lazio era in vantaggio. Poi ha vinto l'Inter, ma già dalla vigilia si percepiva una partita al cardiopalma. L'ha spuntata l'Inter, ma la Lazio ha fatto un'ottima stagione".

Voto alla stagione della Roma?

"no, non voglio dare voti. Dico che è stata ottima, un qualcosa di straordinario. Ma non ci dobbiamo mai accontentare. In Champions abbiamo fatto qualcosa di straordinario, siamo arrivati ad un passo da Kiev. In campionato abbiamo lasciato troppi punti, poi ci siamo ripresi".

È fiducioso in questo senso?

"È normale, dobbiamo capire ci tufferemo nel futuro per costruire al meglio la squadra".