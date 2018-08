Roma, Di Francesco: "Strootman? Non ci nascondiamo, la trattativa c'è"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l'Atalanta di domani sera. Queste le sue dichiarazioni, riprese da Vocegiallorossa.it:

"Se non l'aveste scritto voi non l'avrei saputo della 200esima panchina. Non ci ho mai pensato, è un bel traguardo e mi auguro sia una festa, l'importante è che vinca la Roma. Hanno fatto molto bene in Europa League, hanno già fatto 7 partite importanti, meritavano la vittoria in Europa e hanno un ottimo allenatore".

Su Strootman: "C'è questa trattativa in corso, oggi lo vedrò in allenamento e valuteremo cosa fare, anche vedendo la condizione psicologica. Sapete come la penso, già è successo con Dzeko ma per me sarà convocato. Poi dopo vedrete le convocazioni e capirete cosa abbiamo scelto. Finché è stato con me è stato considerato importante, come tanti altri. Il concetto di titolare non mi piace. Va fatta una scelta insieme. Abbiamo tanti centrocampisti, dico solo che per me viene prima la squadra che il singolo. Voglio far sentire tutti importanti, compreso Kevin. Ma a volte ci sono situazioni da leggere a 360 gradi. L’interesse è trattenere tutti i giocatori che abbiano voglia. Non ho parlato con lui ancora, non è stato definito nulla. Non nascondiamo nulla, la trattativa è concreta ma le scelte vanno fatto insieme".

Su Pastore: "Se andate a vedere i dati di Torino, ha svariato più dietro le punte che da mezz'ala classica. Ha qualità tecniche elevate che si sono viste pochissimo a Torino e lo sa pure lui. Ci aspettiamo più qualità al di là del ruolo. Posso anche metterlo da terzino ma se su 7 palloni ne sbaglia 5 cambia poco il ruolo. Spero che con la continuità e giocando tanto riacquisti la qualità che ha. Per avere più qualità ci vogliono giocatori che abbiano determinati mezzi tecnici, come Pastore o Coric. Quest'ultimo, per esempio, può giocare a sinistra. Vorrei che ci fosse più qualità per concretizzare la gran mole di gioco che produciamo. Zaniolo può fare benissimo la mezzala. Vi ricordate di Perrotta? Era un mediano diventato trequartista con grandi capacità di inserimento. Sto cercando di mettere dentro giocatori con la qualità dell’ultimo passaggio".

Su Kluivert: "Deve fare ancora un percorso di crescita ma si sta adattando benissimo al nostro calcio. Posso sfruttarlo sia a partita in corso che dall'inizio. Lui è tra i giocatori in bilico per giocare dall'inizio: è quello che si adatta meglio come sostituto di Under, seppur con caratteristiche diverse. Attacca più la profondità venendo meno tra le linee".

Su Cristante: "Ha una grande condizione fisica, viene da una squadra dove gli allenamenti sono fatti ad alto ritmo. Può fare la mezzala destra o sinistra o anche il trequartista nel 4-2-3-1, un po' come era Perrotta. Domani quasi sicuramente sarà titolare".