Roma, Di Francesco: "Strootman? Non trattengo nessuno controvoglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico della Roma - Eusebio Di Francesco - ha parlato anche della partenza di Strootman: "Ho salutato il giocatore, aveva desiderio di cambiare e di provare una nuova esperienza. Quando ho detto l'altro giorno che viene prima la Roma intendevo che io voglio giocatori che abbiano il desiderio di vestire la maglia e dare tutto. Lui, finché è rimasto qui, ha giocato fino all'ultimo, come accaduto con Dzeko a gennaio quando sembrava potesse partire. Quando un giocatore chiede di cambiare io non trattengo nessuno perché la cosa principale è che un giocatore abbia voglia di rimanere".