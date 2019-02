© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, parlando anche del recupero di Daniele De Rossi: "Mi auguro che possa fare una prestazione importante dal punto di vista della presenza, della capacità di stare in campo, di essere il mister dentro una partita. Il dubbio è fisico, perché non ha mai giocato. De Rossi resta un punto interrogativo, ma si è allenato con costanza e ha dato risposte positive anche quando calciava. Ora riesce a fare tutto senza avere dolore".