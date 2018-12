Roma, Di Francesco su De Rossi: "Viene con noi, abbiamo bisogno di lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' a capitan Daniele De Rossi che Eusebio Di Francesco si appella in questo momento difficile per la sua squadra. Al capitano il tecnico chiede di fare il leader, anche se difficilmente lo si vedrà in campo contro il Genoa: "Ieri ha fatto un terzo dell'allenamento, sarà sicuramente convocato. Al di la del suo utilizzo ho il desiderio che stia con la squadra e lui vuole stare con noi", ha detto in conferenza stampa il tecnico.