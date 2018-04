Roma, Di Francesco su Dzeko: "Edin è fondamentale. Domani giocherà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha parlato anche di Dzeko: "Edin ha riposato pochissime volte in campionato e ha giocato anche in Nazionale. Lo ritengo fondamentale per il nostro modo di giocare e per questo penso che anche domani sarà della partita. La vittoria di domani è importantissima".