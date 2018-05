Roma, Di Francesco su Dzeko: "Spero possa essere il nostro Salah"

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Liverpool soffermandosi sull'importanza di Edin Dzeko: "I giocatori devono sentirsi responsabili e gratificati di questa responsabilità. Il calciatore ha un ruolo determinante in mezzo al campo, ancora di più lui. Mi auguro che possa essere il nostro Salah, rispetto all'andata. Lo rendo io responsabile pubblicamente, chi ha le sue qualità deve prendersi questa responsabilità come lo stesso Nainggolan, che ha promesso di segnare (ride)".