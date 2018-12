Roma, Di Francesco su Schick: "Anche lui si aspetta di più da se stesso"

Fonte: Dal nostro inviato a Plzen

© foto di Insidefoto/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha risposto in conferenza da Plzen a una domanda su Patrick Schick, giocatore che torna in Repubblica Ceca e che ha tutte le attenzioni della stampa locale puntate addosso: "Da lui mi aspetto di più, ma anche lui si aspetta di più da se stesso. Sta a lui dare delle risposte e cogliere l'occasione ora che ha la possibilità di scendere in campo".