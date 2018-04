Roma, Di Francesco su Schick: "Deve stare tranquillo. Dovremo aspettarlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato anche di Patrick Schick durante la sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Dobbiamo lasciarlo tranquillo e non dargli troppe responsabilità. Non è facile in un ambiente come questo dove un ragazzo deve prendersele e crescere. Credo comunque che dovremo aspettarlo ancora un po', non siamo frettolosi. Non è detto che giochi ma se dovesse scendere in campo dovrà essere tranquillo".