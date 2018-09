Roma, Di Francesco sul Chievo: "E' la più delicata delle prossime tre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato così del Chievo Verona, avversaria di domani in Serie A, in conferenza stampa. "E' una squadra abituata a stare in Serie A, vorrà venire qua per portare via un risultato positivo ma noi non possiamo che pensare al successo. E' la partita più delicata del miniciclo di tre partite, dovrà dire tanto anche a me".