Roma, Di Francesco sul derby: "Immobile super. Schick o Under dal 1'"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco parla così della prossima sfida alla Lazio, una gara che non varrà solo tre punti: "La Lazio ha un giocatore davanti bravissimo ad attaccare la profondità e grande fisicità in squadra e questo è importantissimo. Poi ci sono Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che ha una qualità negli ultimi 30 metri incredibile nel mandare in porta gli attaccanti, anche col Salisburgo ha fatto un assist di tacco eccezionale. Defrel e Perotti? Saranno fuori entrambi, su Defrel non so dire mentre per Perotti penso sia recuperabile per la SPAL. Riguardo gli altri giocatori abbiamo dubbi su Manolas e Florenzi, l'allenamento di stamane mi dirà di più. Schick o Under? Della formazione non parlo assolutamente, Inzaghi non credo che la dirà. Uno dei due scenderà in campo, questo è sicuro".