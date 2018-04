Roma, Di Francesco sul Liverpool: "Chi non ci crede resti a casa"

L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco commenta in conferenza stampa la vittoria di oggi col Chievo e il ritorno della semifinale di Champions col Liverpool di mercoledì prossimo. Questo quanto raccolto da vocegiallorossa: "Se possiamo eliminare il Liverpool? Ho risposto ieri, dicendo che ci non ci crede può stare a casa. È la dimostrazione che la squadra c’è, che non può che alzare ancor di più il ritmo, contro un Liverpool che ha nella corsa la sua qualità. Dobbiamo avere la stessa prestazione fisica, con la capacità di andare in verticale che abbiamo avuto".

Fuorigioco sul rigore?

"Non mi interessa, quello che penso non sposta la decisione di un arbitro. Mi stavo concentrando su cosa fare in caso di espulsione, rimettendo a posto l’aspetto tattico. Dovevo fare un cambio immediato, è andata non bene, benissimo. Per me non era un fallo così evidente, poteva essere più attento, il pallone sarebbe arrivato ad Alisson. Abbiamo avuto pochissime espulsioni, siamo stati attenti. Il rosso ci ha fatto diventare ancora più squadra, ci fa capire quanto dobbiamo credere alla rimonta di mercoledì".

Schick?

"Mi dite sempre del 4-3-3, giocando in modo differente da Ünder o Perotti può essere importante, è un’alternativa in più, una soluzione che posso attuare nel 4-3-3 o 4-2-3-1".

Stesso tridente col Liverpool?

"Ci sono tante probabilità per tutti quelli che sono convocati. Faremo una partita aggressiva, per fare tre gol non possiamo stare sotto la nostra traversa. Dobbiamo mettere aggressività e qualità, non ho tanti attaccanti, non ho Perotti e Defrel, sono in quattro. Si giocheranno tre maglie".

Si corre più in Inghilterra che in Italia?

"La tattica va a morire quando mancano determinate caratteristiche. Per competere in Europa, bisogna avere fisicità. Sotto l’aspetto della corsa siamo stati inferiori a loro: per ribaltarla dobbiamo almeno pareggiare questo aspetto. Anche con una piccola, se non lo fai, rischi di non portare a casa il risultato. Se corri alla pari, vinci con la qualità".

Liverpool?

"Ribadisco che ci credo. Mi auguro di ricevere lo stesso applauso dell’altra volta. Bisogna dare forza a questa squadra, che ha fatto un cammino straordinario. Dobbiamo dimostrare a tutti che possiamo fare qualcosa di importante".

Cosa avrebbe potuto fare con Karsdorp a disposizione e Schick e Defrel subito inseriti?

"Per loro mi dispiace, ma ci sono state difficoltà iniziali generali. Questi infortuni fanno parte del percorso di una squadra, su Karsdorp abbiamo puntato tantissimo, ha fisicità e levatura internazionale. Ma sono tutti alibi, potrei dirne tanti ma non li dico, non vivo di questo".