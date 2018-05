Roma, Di Francesco sul mercato: "Ci pensa la società. Non faccio i conti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante la sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco ha fatto anche il punto sul prossimo mercato: "Io non faccio campagna acquisti, alleno i giocatori. Adesso però è prematuro parlare di tutto questo, abbiamo due partite molto importanti da giocare e vogliamo raggiungere l'obiettivo Champions. L'allenatore poi è importante per far capire ai dirigenti cosa vorrei. I conti non li faccio io. Dobbiamo ambire a fare sempre meglio e abbiamo dimostrato di poterlo fare. Vogliamo mantenere la Champions e rifare ciò che abbiamo fatto quest'anno. È comunque chiaro che da allenatore vorrei poter fare sempre meglio".