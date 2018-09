Roma, Di Francesco sul Real: "Senza CR7 non hanno perso qualità"

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa parlando anche di come i suoi giocatori dovranno affrontare il Real Madrid: "E' ancora presto per capire le differenze rispetto al passato. Adesso è più squadra senza Ronaldo, vanno più in pressione e addormentano meno la partita. Non hanno perso le proprie qualità, passando a due moduli che si alternano. Non dico come affronteremo la partita, dico solo che dovremo avere la capacità di migliorarci. Contro il Chievo ho visto dei miglioramenti, ma siamo mancati nella fase difensiva nel senso della cattiveria e della determinazione. Dobbiamo affrontare la gara con molta più attenzione".