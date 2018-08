Roma, Di Francesco sulla Champions: "Nuovi avversari, stessa voglia"

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha affidato a Twitter il commento del girone di Champions League dei giallorossi che prevede le sfide con Real Madrid, CSKA Mosca e Viktoria Plzen: "21 anni fa scendevo in campo per la prima volta con la maglia della Roma: emozioni senza tempo, come quelle che ci siamo regalati nella scorsa stagione in Europa. Si ricomincia: nuovi avversari ma stessa identica voglia di regalare a tutti i romanisti delle notti indimenticabili".

