Roma, Di Francesco sulle squadre B: "Sono nettamente favorevole"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della partita contro la Juventus, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo alle squadre B: "Sono nettamente favorevole e per le grandi squadre sarà un vantaggio, visto che i giovani cresceranno. Deve essere un valore aggiunto anche per la Serie C, sarà una vetrina per tutti. Sono per il cambiamento e per l'innovazione: in Spagna le cose sono cambiate e i giovani arrivano in prima squadra con un'esperienza diversa".