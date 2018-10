Roma, Di Francesco: "Tatticamente sbagliamo ancora qualcosa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto dopo Empoli-Roma 0-2 il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco: “Abbiamo fatto secondo me molto meglio nel primo tempo. Loro erano bravissimi ad attaccare la profondità e hanno rischiato di farci male. Luca Pellegrini? Sono dei giocatori che vanno messi in campo nei momenti chiave del campionato, la sua presenza fisica e le sue qualità si sono viste. Nel secondo tempo siamo un po’ ricaduti negli errori che avevamo commesso nelle ultime gare. Sicuramente non dobbiamo fermarci e dobbiamo continuare a vincere. Alla fine ci siamo messi con un 5-3-2 cercando di dare meno densità sulle fasce dove stavamo soffrendo, è diventata una sorta di centrocampista aggiunto e questo ci ha dato una grossa mano. Ci teniamo stretto questo risultato perché spesso abbiamo portato a casa brutti risultati giocando meglio. Nel primo tempo avevamo concesso poco e niente agli avversari, ma abbiamo concesso troppo nel secondo e una squadra che vuole crescere non lo può fare. Venivamo da diversi impegni, c’erano dei giocatori che hanno fatto tante gare in pochi giorni. Tatticamente sbagliamo ancora qualcosa, troppi appoggi facili quando potevamo fare scelte più intelligenti. Il Real Madrid? Ha troppi giocatori forti, alla lunga tornerà a essere protagonista”.