Roma, Di Francesco: "Testa già al Porto? Non è ammissibile".

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco dopo il ko nel derby contro la Lazio: “Sicuramente è una sconfitta pesante, la prima nel derby per me. Abbiamo perso tanti duelli che alla fine fanno la differenza nella gara. Quando il risultato è questo significa che la qualità è deficitaria. Ripetiamo costantemente gli stessi errori, ci stiamo lavorando ma penso che sia un problema mentale. Non credo che si sottovaluti un derby per la Champions, non è ammissibile dire che la testa fosse da un’altra parte”.

Manolas? “Ha avuto febbre e dissenteria forte. Zaniolo ha avuto un problema e l’ho dovuto cambiare. Ci auguriamo di recuperarli per il Porto. La cosa che devono capire tutti è che se non difendi in un certo modo fai fatica anche ad attaccare. La Lazio ha fatto un’ottima gara nel primo tempo, nel secondo non siamo stati bravi e lucidi. Magari avremmo parlato di un’altra partita”.

Col Porto ci può essere qualche conseguenza? “Beh le scatole ci girano a tutti. Dobbiamo dimenticare velocemente questa partita, ma siamo troppo vicini per dare dei giudizi. Dobbiamo cercare di preparare al meglio questa partita. Mancato acquisto di un difensore e cessione di Luca Pellegrini? Luca Pellegrini aveva bisogno di trovare continuità, ed è giusto che sia andato a giocare”.