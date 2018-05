Roma, Di Francesco tra la formazione classica e l'ipotesi a sorpresa

Fonte: Dal nostro inviato a Roma

E' ovvio che dopo la sorpresa che ha sconvolto la partita contro il Barcellona, in vista della sfida contro il Liverpool ci si aspetti un altro colpo di coda da parte di Eusebio Di Francesco. La formazione, alla vigilia, pare annunciata, ma niente deve essere dato per scontato visto che i giallorossi dovranno cercare di ribaltare un risultato pessimo contro un vecchio volpone del calcio europeo come Jurgen Klopp.

LA FORMAZIONE ANNUNCIATA - Tutti pensano che il 4-3-3 di eusebiana memoria sarà di nuovo protagonista della notte dell'Olimpico. Alisson sarà regolarmente in porta, con la linea difensiva a quattro schierata con Florenzi a destra, Manolas e Fazio centrali e a sinistra Kolarov. A centrocampo, con Strootman fuori per infortunio, dovrebbe toccare a Pellegrini, con De Rossi e Nainggolan a completare la mediana. In avanti, detto che Dzeko è certo del suo posto a completare la spina dorsale romanista, e che El Shaarawy pare certo di scendere in campo partendo da destra, l'unico dubbio riguarda la fascia opposta, con Schick favorito su Under.

LA SORPRESA - Da ieri però circola anche la voce che Di Francesco potrebbe sconvolgere i pronostici mandando in campo una mediana composta da due uomini, con Pellegrini che si accomoderebbe in panchina, in favore di Gonalons al fianco di De Rossi. Davanti a loro una cerniera composta da tre uomini: Schick, Nainggolan ed El Shaarawy. Terminale d'attacco il solito Dzeko. Una variante che non trova parere favorevole tra i tifosi romanisti, che però sono pronti a dare carta bianca al proprio tecnico dopo l'impresa compiuta nel turno precedente contro i catalani.

Probabile formazione - Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy