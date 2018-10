Roma, Di Francesco: "Tre punti sporchi ma importantissimi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo con l'Empoli. Queste le sue parole riportate dai colleghi di Vocegiallorossa.it: ""Complimenti all'Empoli. Siamo stati molto bravi nel primo tempo nella gestione della palla, nel secondo siamo stati poco qualitativi e abbiamo concesso troppe ripartenze. Hanno giocato specialmente su Caputo, che è andato molte volte in fuorigioco ma altre volte ci ha dato qualche problema. Partita sporca? Importanti per tutti, non solo per la Roma. Per quella che è stata la prestazione sono tre punti importantissimi, sporchi se vogliamo dire così, ma danno tanta fiducia in vista della sosta, con 4 vittorie consecutive. Mentalità? Siamo cresciuti in questo senso, abbiamo sofferto nel secondo tempo tutti insieme. Vittoria importante che ci deve far crescere, da questa partita dobbiamo anche prendere degli spunti per non commettere gli stessi errori. Sapevo che loro sarebbero ripartiti forte, giocano così. Nel secondo tempo abbiamo fatto troppe giocate sopraffine, dovevamo andare più in verticale, e loro giocavano su questo, prendevano palla e ripartivano. Luca Pellegrini? Grandi prospettive se continua a lavorare con grande umiltà. Ha fisicità, si vede che non ha subito l'esordio dall'inizio, avevo di fronte Acquah che fa della fisicità il suo mezzo migliore. Doveva scappare meglio in alcune situazioni con Fazio, poi ha avuto questo piccolo problemino al polpaccio e l'ho sostituito. Schick e Coric? Coric sta lavorando perché il suo vecchio campionato era molto differente. Ci sono calciatori che si ambientano prima e altri dopo, lui ha qualità ma non posso far giocare 25 giocatore tutti insieme. Per Patrik dobbiamo trovare la chiave di volta, si deve riprendere ma so che ha delle qualità importanti. Anche Karsdorp arriverà"