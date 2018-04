Roma, Di Francesco: "Troppi duelli persi. Ben venga la reazione finale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha così commentato a Premium Sport il 5-2 rimediato nell'andata della semifinale di Champions sul campo del Liverpool: "Non tutte le partite sono come con il Barcellona. Eravamo partiti bene ma se poi perdiamo tanti duelli difensivi e non scappiamo con i tempi giusti perdiamo la testa ed è la baraonda. Abbiamo preparato delle cose che si sono verificate al contrario e siamo andati in difficoltà. Visti i primi venti minuti non è questione di modulo: questi vanno a morire se perdi ogni duello individuale. Lì tutto il resto non conta. Aver messo qualche giocatore fresco ha dato forza alla squadra per reagire. E ben venga, visto che diamo senso al ritorno dove dobbiamo avere lo stesso spirito del finale. Bisogna crederci: nel calcio tutto può accadere e l'abbiamo dimostrato in passato. Sarà differente ma anche qui abbiamo il desiderio di doverla ribaltare. Ora non dobbiamo fare processi. Per 50' non ha avuto un buon impatto, che ha determinato tutto ciò. Quando sviluppi non ti metti col centrocampista lì perché perdi palla. La capacità di difendere dei difensori deve essere preventiva. Ci vuole qualità nello sviluppare in più uomini, e ci siamo fatti sorprendere in un tre contro due. Oggi siamo stati al di sotto, abbiamo perso un po' della nostra forza, della nostra fisicità. Chance di recuperarla al ritorno? Il desiderio e la voglia di poterlo fare ci devono essere. Ci credo totalmente. Non bisogna buttarsi giù nelle gare di queste competizioni. La squadra ha perso troppa capacità di rimanere in gara e ci siamo disuniti, cosa che va al di là di quanto preparato. Al ritorno mi aspetto una squadra con una determinazione totalmente differente. Nel vincere o meno i duelli si vincono le partite. Oggi in un certo momento della gara abbiamo perso tutti i duelli in mezzo al campo. Quando c'è una palla leggibile non si può dare il tempo di inserirsi".