Roma, Di Francesco: "Turnover necessario, la prestazione c'è stata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta patita contro la Fiorentina:

Quanto ha influito il Barcellona? “Io devo analizzare la prestazione e i numeri, abbiamo concesso pochissimo ma quel poco è stato decisivo per la vittoria della Fiorentina. Se non sei cinico fai fatica a portare a casa un risultato positivo. Sono molto arrabbiato, ci ripetiamo questa cosa da molto tempo. Oggi non è bastato per evitare la sconfitta”.

Il turnover massiccio? “La Juve ne ha cambiati nove oggi… Quando giochi determinate partite e non hai nemmeno 48 ore per recuperare devi mettere dentro forze fresche. Se si guarda il risultato avete ragione voi, ma io devo guardare la prestazione, le trame di gioco. Col Barcellona abbiamo fatto una buona gara, siamo mancati in quello che è mancato anche oggi, nella cattiveria sotto porta. Quando tiri più di 20 volte in porta contro 3-4 tiri vuol dire che devi essere arrabbiato, abbiamo speso tanto senza vincere. Quando facciamo determinate cose serve maggior cattiveria in allenamento e poi va riportata in partita, questo è un aspetto che va cambiato a livello di mentalità. Dobbiamo essere ancora più forti, continuare a credere in quello che stiamo facendo e colmare quello che ci manca”.