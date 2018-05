Roma, Di Francesco: "Una grande deve vincere anche queste partite"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria della Roma sul campo del Cagliari: "Non abbiamo cercato di fargli mai troppo male, anche se la squadra ha fatto molta fatica a recuperare le energie. Abbiamo alternato prestazioni di livello ad altre meno: una grande squadra deve vincere anche queste partite, ne ho viste vincere tante così alla Juventus. Abbiamo visto tanti errori individuali e situazioni che non aiutano, come Capradossi che ha saputo di dover esordire mezz'ora prima. Abbiamo lottato con il coltello tra i denti. Siamo passati attraverso la crescita di molti giovani e una mentalità che per me sta cambiando. Dopo aver passato il turno col Qarabag la squadra si è un po'seduta e questo ci deve far crescere. Non è facile arrivare davanti a potenze del genere in semifinale di Champions: se ci avessimo creduto un po' di più forse potevamo arrivare anche in finale. La Champions toglie energie: avevo El Shaarawy e Pellegrini non al meglio, Manolas è uscito nel riscaldamento, Peres che si stira... Abbiamo fatto di necessità virtù. Questo è un campo difficile e non eravamo brillantissimi né di gambe né di testa. Quando raggiungeremo la Champions, obiettivo più importante, ci sederemo con la società per capire dove migliorare. Qualcosina c'è da fare per arrivare a Juve e Napoli ma basta vedere chi ha fatto gol oggi (Under, ndr) che per molti era un oggetto misterioso ma non per me. Vorrei però sottolineare Dzeko, che ha aiutato la squadra nei momenti di difficoltà. Queste sono le cose che fanno diventare una squadra più grande".