Roma, Di Francesco: "Una nuova ripartenza. Il ritiro è servito tanto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Frosinone. "Una nuova ripartenza, è come se cominciasse un nuovo campionato. Non è mai facile vincere le partite come dimostrato nelle ultime gare, deve essere l'inizio di un nuovo cammino. L'importante è ritrovare gli equilibri, con il 4-3-3 qualche fatica l'abbiamo fatta. Questo modulo invece ci permette di avere più punti di riferimento e più soluzioni. Oggi ho visto venticinque uomini, abbiamo fatto un ritiro che ci è servito tantissimo. Roma è una città dispersiva, è servito per ritrovare quel senso di appartenenza. Pellegrini e Zaniolo? Cerco di metterli dentro anche nelle situazioni difficili, i giocatori con qualità vanno messi in campo. Ci sarà tempo al tempo per tutti".