È in corso una lunga riunione con la dirigenza della Roma al completo per decidere il futuro di Eusebio Di Francesco. Come riporta Sky Sport, si va verso l'esonero dell'ex tecnico del Sassuolo. Claudio Ranieri sarebbe già stato avvertito e contattato e avrebbe dato la disponibilità. Al momento si trova a Londra ma potrebbe volare subito verso la Capitale.