Roma, Di Francesco: "Vittoria sporca, con la Juve voglio i tre punti"

Dopo la vittoria conquistata a Cagliari, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Premium Sport:

Vittoria complicata?

"Complimenti al Cagliari per la prestazione, sapevo che non stavamo benissimo, che eravamo al limite, anche quelli che erano in panchina. Manolas si è fatto male al riscaldamento, sono contento per Capradossi, io ci parlo con i giovani e prima o poi le occasioni arrivano, è stato molto bravo in una situazione non facile, diamo merito a un ragazzo che ha lavorato con applicazione".

Su Manolas?

"Credo che sia fatto qualcosa di più di una botta. Anche Bruno Peres è dovuto uscire. Tutti i carichi di lavoro, i viaggi a fine stagione non aiutano, siamo riusciti a portare a casa una vittoria sporca in un campo dove in molti hanno sofferto, anche la Juventus stessa poco tempo fa ma il Cagliari ha fatto una grande gara".

Sulla Juventus giocherete per vincere?

"Non si gioca per pareggiare, si scende in campo per vincere, poi se finisce pari ci sta ma non iniziamo a fare i discorsi italiani, cercheremo di portare a casa i tre punti con la Juve".

Cosa serve per crescere?

"La Roma è cresciuta sotto tanti punti di vista, capiamo dove soffrire. Per me la partita l'ha fatta vincere Dzeko, ha portato spesso palla, ha fatto un match da fuoriclasse. Noi dobbiamo essere continui nella partita, delle volte siamo superficiali, abbiamo regalato un po' troppo, forse per la stanchezza ma stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista. Il Cagliari è stato molto bravo, sull'occasione di Farias il centrale e il terzino dovevano essere più attenti, poi dopo c'è stato l'errore di Florenzi dove poi ha salvato Kolarov. Dobbiamo restare più corti e non avere una linea bassa, poi bisogna accompagnare l'inserimento e spesso non è accaduto oggi".

Immagino una Roma senza Alisson?

"Non la immagino ma io faccio l'allenatore non il mercato. È cresciuto tantissimo, al di là delle qualità tecniche è un giocatore che fa tutto per la squadra, io voglio tanti giocatori che facciano parte di un'orchestra e lui interpreta questo che dico nel migliore dei modi".

Scudetto della Juve meritato?

"Non scendo a queste discussioni, se la Juve è sempre lì davanti ha fatto qualcosa di importante. Il Napoli ha dimostrato di avere maggiore qualità nell'interpretazione e un'identità netta, poi la Juve si è dimostrata ancora una volta vincente e ancora una volta i vincenti hanno ragione".