Roma, Di Francesco: "Voci fanno parte del gioco, penso a qualificarmi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, parlando così della sfida al Porto: "Di positivo non c'è mai niente qua intorno, ma noi dobbiamo costruirlo e reagire. Il calcio ti dà sempre una possibilità, giocare un ottavo di Champions League non capita tutti i giorni, soprattutto nella nostra città.

In trasferta l'importante sarà segnare. "Sono loro che devono preoccuparsi di segnare. Noi ci teniamo stretto il 2-1, all'andata siamo stati convincenti e spero di ripetere la partita d'andata".

Senti lo spogliatoio è dalla tua parte? "Non mi interessano queste chiacchiere. Se sono ancora qui è perché credo ancora di poter fare qualcosa di importante".

Credi che ci sia poco rispetto per le voci su di te? "Fa parte del gioco. Nel calcio bisogna sempre dimostrare, noi siamo spesso giudicati per i risultati e non per il lavoro. Io devo pensare solo a conquistare questa qualificazione, il resto sono chiacchiere".