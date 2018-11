Roma, Di Francesco vuole subito Tonali: Monchi prova ad accelerare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma prova ad accelerare per Sandro Tonali. Il club giallorosso lo segue da tempo e il direttore sportivo Monchi è pronto allo sprint, anche per accontentare Eusebio Di Francesco che lo considera il sostituto ideale di Daniele De Rossi a centrocampo. Capitolini in pressing su Cellino che vuole però almeno 20 milioni per il cartellino del giovane italiano. A riportarlo è il Corriere dello Sport.