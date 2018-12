© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma sbanca il Tardini grazie alle reti di Cristante e Under. Questa l'analisi ai microfoni di DAZN di Eusebio Di Francesco: "Abbiamo ritrovato un'identità. Abbiamo faticato un po' nel primo tempo, facevamo giro palla con lentezza. Nella ripresa abbiamo cambiato ritmo e abbiamo preso in mano il pallino, concedendo una sola occasione vera a Siligardi. In certi momenti della partita non puoi pensare di ripartir subito, ci può stare perché abbiamo disputato tante partite una dietro l'altra. All'inizio non eravamo brillantissimi, poi ci siamo sciolti, mi aspettavo una partenza così. Zaniolo? Deve continuare a lavorare con l'umiltà che gli ha fatto guadagnare il posto da titolare. Deve allenarsi con la voglia di migliorarsi, ha margini enormi. Fa ancora errori come oggi, non è abituato a giocare a certi ritmi, tre partite per lui forse son troppe. Sarebbe stato più logico farlo partire dalla panchina, ma non me lo potevo permettere. Mercato? Valuteremo insieme alla società, in base alle opportunità ma anche alle esigenze di chi vuole partire".