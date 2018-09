Roma, Di Francesco: "Zaniolo? Non è stato solo un segnale"

© foto di Federico De Luca

Nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara, il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, ha parlato anche del giovane Zaniolo, che ha fatto il suo debutto assoluto contro il Real Madrid: "Potrebbe esordire in serie A. Non è stato solo un segnale ma lui ha qualità. Era una gara particolare quella del Bernabeu. Quello che faccio lo faccio per il bene della Roma e porterò con onore questa maglia fino alla fine. Questo è un messaggio da mandare a tutti coloro che criticano con costruzione, chi per distruggere. Non accetto chi offende ma apprezzo l'ironia".