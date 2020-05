Roma di nuovo in campo e buona la prima: Fonseca soddisfatto del gruppo

La Roma torna in campo e Fonseca può finalmente sorridere. Quasi due mesi dopo l’ultima volta la squadra giallorossa corre a Trigoria. Allenamenti individuali come previsto dal Dpcm, ma il tecnico portoghese è comunque soddisfatto della condizione generale della squadra dopo i primi test di ieri. C’è ancora molto da lavorare, ma i calciatori hanno risposto in maniera positiva al lungo stop forzato dimostrando di aver rispettato le tabelle di marcia consegnategli dallo staff.

GIORNATA TIPO - Il primo ad arrivare nella giornata di ieri è stato Pau Lopez, intorno alle 8.45, l’ultimo Zaniolo, accompagnato dalla mamma a mezzogiorno. Arrivi tutti scaglionati per evitare che si potessero incrociare e calciatori poi divisi in gruppi da quattro, a ognuno dei quali spettava un campo (Trigoria ne dispone tre), un fisioterapista e un preparatore atletico. Per i giocatori c’è l’obbligo di entrare nel centro sportivo con la mascherina e tenerla fino all’inizio dell’allenamento, mentre per lo staff in campo il vademecum è di tenerla anche durante. Contatti ridotti al minimo con Fonseca visto che la parte tattica non è ancora prevista. Una piccola sorpresa, però, c’è stata ed è l’utilizzo del pallone. Serve per la tecnica individuale, quindi dribbling delle sagome e tiri in porta (senza il portiere). Una volta finito l’allenamento, ogni giocatore potrà cambiarsi nella sua camera personale all’interno del centro sportivo e potrà lasciarla solo dopo aver sigillato in una busta il kit usato in modo da poterlo sanificare in sicurezza. Un ultimo accorgimento prima di poter tornare a casa perché Dzeko e compagni devono ritirare il pranzo da consumare nella loro abitazione. Un modo per controllare anche la dieta della squadra. A supervisionare tutto Petrachi. Ieri ha varcato i cancelli di Trigoria poco prima delle 10 e come il resto della squadra è stato sottoposto a termoscanner. Il diesse, contrariamente al passato, non scende in campo ma controlla tutto dal suo ufficio dove lavora anche al prossimo calciomercato, in attesa di avere un quadro più chiaro e non solo a livello economico, ma anche di date.