Roma, Diawara annuncia: "Torno dalla Nazionale con il COVID-19. Per fortuna mi sento bene"

Attraverso Instagram, il centrocampista della Roma Amadou Diawara rivela di essere risultato positivo all'ultimo tampone fatto, di rientro dall'esperienza in Nazionale. Per lui dunque comincia da oggi la quarantena obbligatoria di 14 giorni e il prossimo weekend sarà certamente assente: "Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister prima possibile! 💛❤️". Per Fonseca si tratta del primo calciatore positivo al COVID-19 dell'ultimo periodo dopo le guarigioni di Mirante, Bruno Peres, Carles Perez e Kluivert.