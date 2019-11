Roma, Diawara: "Fonseca ci ha fatto i complimenti. Ora qualifichiamoci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole dopo Istanbul Basaksehir-Roma 0-3 di Amadou Diawara in zona mista, raccolte da Vocegiallorossa.it.

Manca un punto per la qualificazione. Pensavate di qualificarvi prima?

"Sicuramente è un girone non semplice, con squadre forti come le altre partite hanno testimoniato. Ora è importante qualificarci, non importa come, e dobbiamo vincere la prossima partita".

Fonseca vi ha fatto i complimenti a fine partita?

"Si ci ha fatto i complimenti".

Che sensazioni avete avuto dal campo dopo che Pellegrini è stato colpito?

"Sicuramente non è stato un bell'episodio, ma può capitare ogni tanto. Lorenzo sta bene, speriamo che non ricapiti".

Che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo a Napoli?

"So quello che sapete voi, non ho sentito nessuno. Sono concentrato sulla Roma"