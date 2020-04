Roma, Diawara: "Fonseca grande allenatore. La mia condizione? Sto bene, mi alleno tutti i giorni"

vedi letture

Dal sito ufficiale della Roma arriva una lunga intervista ad Amadou Diawara, centrocampista ivoriano della formazione di Paulo Fonseca. L’ex Napoli ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e arrivato all’avventura in giallorosso ha dichiarato: “Fonseca? È un grandissimo allenatore, un po’ simile a Sarri, vuole sempre uscire palla al piede sfruttando il gioco dei centrocampisti, questo mi piace tantissimo. Questa nuova avventura è un nuovo step della mia carriera, devo superarlo. Questa estate, dopo la Coppa d’Africa, sono tornato prima dalle vacanze per conoscere prima il Mister e i compagni, non vedevo l’ora di partire con la stagione. L’isolamento? Sicuramente non è un periodo buono per nessuno. Sto cercando in tutti i modi di stare sereno restando a casa, anche allenandomi con il programma che la Società ci fornisce. Sto cercando di viverla con serenità. Guardo tanti film e gioco alla Playstation, a FIFA, online con i miei amici e con i compagni della Nazionale. La mia condizione fisica? Sto bene, mi sto allenando tutti i giorni. Mandano ogni settimana il programma di lavoro da fare a casa e lo sto seguendo perfettamente, sto bene”.