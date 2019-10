Roma, Diawara: "Vietato sottovalutare il Wolfsberger. Siamo pronti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di RomaTv, il centrocampista Amadou Diawara parla così in vista della sfida al Wolfsberger di stasera: “Sto crescendo bene, dopo la buona prestazione con il Lecce dobbiamo continuare cosi. Oggi è una gara difficile, l’abbiamo preparata bene e faremo di tutto per fare punti. Loro sono una buona squadra: non possiamo sottovalutarli. Speriamo di vincerla. Sarà una partita complicata, loro pressano molto, abbiamo lavorato benissimo su tutto, speriamo di mettere in mostra quello che abbiamo preparato in settimana”.