Roma, difesa a quota 100 per Fonseca

“Quota 100” non è solo il Decreto pensioni del vecchio Governo, ma anche la soglia d’età superata dalla Roma nell’ipotetica linea difensiva titolare di Fonseca. Il pacchetto arretrato, infatti, è quello che più di tutti ha subito cambiamenti. Fuori Manolas, Marcano e Karsdorp. Dentro: Zappacosta, Spinazzola, Cetin, Smalling e Mancini. Ben cinque volti nuovi che equivalgono al 50% degli acquisti totali della campagna di Petrachi. Quasi tutti con una discreta esperienza se escludiamo dall’equazione il centrale turco e l’ex Atalanta. Il diesse giallorosso ha preferito puntare su un usato sicuro considerando le basi dalle quali ripartiva la Roma. Dopo un anno difficile come quello passato, sarebbe stato un azzardo esagerare con l’inserimento dei giovani e da qui nasce una difesa titolare over 100.

ESPERIENZA - Al netto di infortuni e squalifiche i quattro titolari di Fonseca sono Florenzi, Fazio, Smalling e Kolarov per un totale di 122 anni. Una retroguardia per metà sopra i 30 e anche dovessero entrare Jesus, Spinazzola o Zappacosta, il risultato non cambierebbe di molto. Il tecnico portoghese dunque riparte dai senatori più l'ex United, in attesa del suo esordio ufficiale dopo esser stato solamente convocato nel derby. Mi piacerebbe restare a lungo” ha detto il centrale inglese ieri nella conferenza stampa d’insediamento. Lo spera il calciatore e se lo augura la Roma che crede anche di poter alzare il numero di gol dalla difesa. Statistica già piuttosto ricca se pensiamo ai dati della passata stagione con Fazio e Kolarov che hanno messo a segno rispettivamente 5 e 8 reti. Se ad aiutare sotto porta l’argentino è un passato da attaccante, in soccorso del terzino serbo arrivano punizioni e calci di rigore come testimoniano le prime due giornate del nuovo campionato. Gol a Genoa e Lazio con tanto di record europeo nel 2019. Già perché Kolarov è diventato il difensore più prolifico nell’anno solare se consideriamo i 5 campionati top. Insomma, esperienza e reti al servizio di Fonseca e del rilancio della Roma ancora in attesa del suo primo successo.