Roma, difficile arrivare a Kluivert. Ipotesi Balotelli a parametro zero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma punta a ingaggiare Mario Balotelli a parametro zero. Tuttosport fa sapere che il ds Monchi, in occasione del recente rinnovo di Luca Pellegrini, ha chiesto a Mino Raiola informazioni su Justin Kluivert, attaccante e figlio d’arte che gioca all’Ajax. Difficile arrivare al giovanissimo attaccante, in quanto c’è il Manchester United in pole, e allora in casa giallorossa si riflette sull’ex punta di Milan e Inter che in estate saluterà il Nizza.