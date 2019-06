Roma, difficile il riscatto di Ponce da parte dell'AEK Atene

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 16 giugno scade la clausola di acquisto da parte dell'AEK Atene per Ezequiel Ponce. Due le possibili modalità di pagamento: 6 milioni di euro in quattro rate con un 30% sulla futura rivendita, oppure 7 milioni con il 15% sulle rivendite. Il club greco non sta passando però un buon momento e tale riscatto appare difficile. Lo riporta iltempo.it.