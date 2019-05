Roma, difficile ripartire senza Champions. Ranieri aveva già indicato la via

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Sassuolo-Roma 0-0

Una stagione che, sulla carta e ai nastri di partenza, vedeva la Roma in lizza per tutti gli obiettivi. Miseramente mancati col passare del tempo. La lotta Scudetto non ha mai visto una reale antagonista della Juventus, in Champions i giallorossi sognavano di ripetere le notti magiche della passata stagione ma l'ostacolo Porto ha spento anzitempo i sogni di gloria. Senza dimenticare il clamoroso tonfo in Coppa Italia contro la Fiorentina, che ha poi spinto Pallotta a valutare seriamente l'esonero di Di Francesco.

La saggezza di Ranieri. L'allenatore testaccino l'aveva anticipato qualche mese fa: "La Roma con la Champions potrà ripartire in un modo, senza Champions in un altro". Anche stasera, dopo lo 0-0 di Reggio Emilia contro il Sassuolo che ha reso quasi impossibile la qualificazione all'Europa che conta, l'ex tecnico del Leicester dei miracoli ha espresso il suo parere sulla Roma che verrà. "Non penso che si potrà subito lottare per la Champions, magari per l’Europa sì. Se poi in un anno le cose gireranno bene, allora si potrà tornare in Champions", le sue dichiarazioni post-gara.

Rivoluzione necessaria. Parole importanti che rispecchiano la realtà, perché la Roma dovrà dare vita a una rivoluzione necessaria che - un passo alla volta - dovrà portare i primi frutti in un periodo relativamente breve. Per evitare di avvelenare un ambiente, quello romanista e nei riguardi del presidente Pallotta, che vive già un momento a dir poco critico.